Воробьев Александр Владиславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Воробьева Наталья Борисовна
Рождение ребёнка
18.12.1992
Дочь: Воробьева Юлия Александровна
Мать ребёнка: Воробьева Наталья Борисовна