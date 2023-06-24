Воробьев Александр Владиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьев Александр Владиславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1992 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воробьева Наталья Борисовна

Рождение ребёнка
18.12.1992

Дочь: Воробьева Юлия Александровна

Мать ребёнка: Воробьева Наталья Борисовна

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