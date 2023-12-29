Селивонов Силвестр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селивонов Силвестр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1786

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1728

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1728

Сын: Селивонов Максим Силвестров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Селивонов Илья Силвестров

Мать ребёнка: не указана

Вычислено исходя из возраста в исповедальной ведомости.
Рождение ребёнка
1747

Сын: Селивонов Иоанн Силвестров

Мать ребёнка: не указана

Исходя из возраста в исповедальной ведомости и записи о смерти в метрической книге.
Смерть
До 1786
В исповедальной ведомости Кривоносивки за 1786 год о нём нет упоминания.

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