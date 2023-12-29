Селивонов Силвестр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1786
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1728
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1728
Сын: Селивонов Максим Силвестров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1741
Сын: Селивонов Илья Силвестров
Мать ребёнка: не указана
Вычислено исходя из возраста в исповедальной ведомости.
Рождение ребёнка
1747
Сын: Селивонов Иоанн Силвестров
Мать ребёнка: не указана
Исходя из возраста в исповедальной ведомости и записи о смерти в метрической книге.
Смерть
До 1786
В исповедальной ведомости Кривоносивки за 1786 год о нём нет упоминания.