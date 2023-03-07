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Булатова Анна Афанасьева

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Место рождения

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1767 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Марья Сидорова

Отец ребёнка: Булатов Сидор Меркуриев

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Мохин Аким (Аникин)

Отец ребёнка: Булатов Сидор Меркуриев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Сидор Меркуриев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
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