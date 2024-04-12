Матвей Андреевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1891
Поручитель
19.02.1907 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 19.02.1907 Колоколова крестьянин Василий Андреевич Романовщины 1 крестьянская девица Милания Ивановна по жениху Колоколова крестьянин Николай Иванович по жениху Колоколова ... Показать все
Смерть
Неизвестно