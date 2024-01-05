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Ржевский Алексей

Место рождения

СССР

Дата рождения

25.03.1934

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1934

Отец: Ржевский Василий

Мать: Ржевская Мария Ивановна

СССР
Рождение ребёнка
27.05.1959

Дочь: Криворотова Валентина

Мать ребёнка: Ржевская Нина

Рождение ребёнка
13.10.1961

Дочь: Милашенко Лидия

Мать ребёнка: Ржевская Нина

СССР
Рождение ребёнка
24.05.1970

Сын: Ржевский Николай

Мать ребёнка: Ржевская Нина

Смерть
2001
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