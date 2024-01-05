Ржевский Алексей
Место рожденияСССР
Дата рождения25.03.1934
Дата смерти2001
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1934
Отец: Ржевский Василий
Мать: Ржевская Мария Ивановна
СССР
Рождение ребёнка
27.05.1959
Дочь: Криворотова Валентина
Мать ребёнка: Ржевская Нина
Рождение ребёнка
13.10.1961
Дочь: Милашенко Лидия
Мать ребёнка: Ржевская Нина
СССР
Рождение ребёнка
24.05.1970
Сын: Ржевский Николай
Мать ребёнка: Ржевская Нина
Смерть
2001