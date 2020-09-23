Драчева (Городилова) Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1955
Дата смерти23.09.2020
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1955
Отец: Городилов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Драчев Евгений Викторович
Отец ребёнка: Драчев Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Драчев Николай Викторович
Отец ребёнка: Драчев Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Драчев Виктор
Смерть
23.09.2020
Краснокамск, Краснокамский, Пермский край
Причина смерти: онкология