Драчева (Городилова) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Драчева (Городилова) Татьяна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1955

Дата смерти

23.09.2020

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1955

Отец: Городилов Александр

Мать: Городилова Елена Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Драчев Евгений Викторович

Отец ребёнка: Драчев Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Драчев Николай Викторович

Отец ребёнка: Драчев Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Драчев Виктор

Смерть
23.09.2020
Краснокамск, Краснокамский, Пермский край
Причина смерти: онкология
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