Терещенков Федор Анисимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терещенков Федор Анисимов

Место рождения

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Вычислено 1793 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Терещенков Анисим Никифоров

Мать: Ирина

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ф.607, оп.1, д.1268 (1803, 1805, 1809) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся, умерших церкви Святителя и Чудотворца Николая села Лужки Рузкого уез...
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки
Смерть
Неизвестно
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