Смахтина (Заваруева) Татьяна Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смахтина (Заваруева) Татьяна Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1945 г.р.

Мать

1945 г.р.

Муж

1968 г.р.

Дети

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Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Заваруев Анатолий Петрович

Мать: Заваруева Альбина Николаевна

Рождение ребёнка
09.01.02

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смахтин Сергей Леонидович

Рождение ребёнка
07.10.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смахтин Сергей Леонидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смахтин Сергей Леонидович

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