Смахтина (Заваруева) Татьяна Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.01.02
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смахтин Сергей Леонидович
Рождение ребёнка
07.10.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смахтин Сергей Леонидович
Бракосочетание
Неизвестно