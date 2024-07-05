Bereskin David
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Bereskin Boruch
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Bereskin Sheindel
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Bereskin Sheindel
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1943