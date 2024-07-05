Bereskin David 1898 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиBereskin David

Bereskin David

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Bereskin Boruch

Мать: Bereskin (Rabinowitz) Chinke

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Bereskin Sheindel

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Bereskin Sheindel

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1943

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