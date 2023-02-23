Киприан
Место рожденияДеревня Анновка , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Анновка , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1834
Сын: Оглоблин Архип Киприанович
Мать ребёнка: Оглоблина Екатерина Тарасовна
Деревня Анновка , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Деревня Анновка , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния