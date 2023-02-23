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Киприан

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Место рождения

Деревня Анновка , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1805 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Анновка , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1834

Сын: Оглоблин Архип Киприанович

Мать ребёнка: Оглоблина Екатерина Тарасовна

Деревня Анновка , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оглоблина Екатерина Тарасовна

Смерть
Неизвестно
Деревня Анновка , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
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