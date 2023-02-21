Денежкин Аркадий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Сын диакона.
Работа или профессия
17.02.1894 ст.
Дьяковская, Вельский уезд, Вологодская губерния
Исполняющий дела псаломщика Воскресенской Нижнеподюгской церкви Вельского уезда Аркадий Денежкин утвержден псаломщиком. (Вологодские Епархиальные ведомости 1894 №№7-8, стр.96)
Работа или профессия
06.03.1898 ст.
Перемещён к Ильинской Большеельминской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
1898
Жена: Денежкина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1899
Сын: Денежкин Сергей Аркадьевич
Мать ребёнка: Денежкина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Денежкина Ольга Аркадьевна
Мать ребёнка: Денежкина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Денежкин Виталий Аркадьевич
Мать ребёнка: Денежкина Мария Ивановна
Работа или профессия
03.01.1905 ст.
Перемещён к Покровской Сямской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1908
Сын: Денежкин Валентин Аркадьевич
Мать ребёнка: Денежкина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Денежкин Александр Аркадьевич
Мать ребёнка: Денежкина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Денежкина Лариса Аркадьевна
Мать ребёнка: Денежкина Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно