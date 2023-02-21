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Денежкин Аркадий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: Денежкина Екатерина Михайловна

Сын диакона.
Работа или профессия
17.02.1894 ст.
Дьяковская, Вельский уезд, Вологодская губерния
Исполняющий дела псаломщика Воскресенской Нижнеподюгской церкви Вельского уезда Аркадий Денежкин утвержден псаломщиком. (Вологодские Епархиальные ведомости 1894 №№7-8, стр.96)
Работа или профессия
06.03.1898 ст.
Горка-Ильинская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Перемещён к Ильинской Большеельминской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
1898

Жена: Денежкина Мария Ивановна

Горка-Ильинская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Денежкин Сергей Аркадьевич

Мать ребёнка: Денежкина Мария Ивановна

Горка-Ильинская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Денежкина Ольга Аркадьевна

Мать ребёнка: Денежкина Мария Ивановна

Горка-Ильинская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Денежкин Виталий Аркадьевич

Мать ребёнка: Денежкина Мария Ивановна

Горка-Ильинская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
03.01.1905 ст.
Горка-Покровская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Перемещён к Покровской Сямской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1908

Сын: Денежкин Валентин Аркадьевич

Мать ребёнка: Денежкина Мария Ивановна

Горка-Покровская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Денежкин Александр Аркадьевич

Мать ребёнка: Денежкина Мария Ивановна

Горка-Покровская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Денежкина Лариса Аркадьевна

Мать ребёнка: Денежкина Мария Ивановна

Горка-Покровская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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