Серов Владимир Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серов Владимир Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1961

Отец: Серов Виктор Константинович

Мать: Волкова Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
24.12.1987

Дочь: Серова ирина Владимировна

Мать ребёнка: Колонтаева Марина Викторовна

Рождение ребёнка
28.01.1991

Дочь: Серова Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Колонтаева Марина Викторовна

Рождение ребёнка
23.08.1995

Сын: Серов Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Колонтаева Марина Викторовна

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