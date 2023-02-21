Серов Владимир Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1961
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1961
Рождение ребёнка
24.12.1987
Дочь: Серова ирина Владимировна
Мать ребёнка: Колонтаева Марина Викторовна
Рождение ребёнка
28.01.1991
Дочь: Серова Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: Колонтаева Марина Викторовна
Рождение ребёнка
23.08.1995
Сын: Серов Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Колонтаева Марина Викторовна