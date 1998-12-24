Кожухарова Василина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожухарова Василина Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1998

Отец: не указан

Мать: Кривошеева Нина Николаевна

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