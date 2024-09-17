Костюшко (--) Феодосия Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.04.1902
Дочь: Костюшко Александра Ивановна
Отец ребёнка: Костюшко Иван Петрович
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
28.04.1904
Дочь: Костюшко Елена Ивановна
Отец ребёнка: Костюшко Иван Петрович
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
13.11.1906
Дочь: Костюшко Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Костюшко Иван Петрович
чингис
Рождение ребёнка
03.02.1910
Отец ребёнка: Костюшко Иван Петрович
спирино
Смерть
Неизвестно