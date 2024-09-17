Костюшко (--) Феодосия Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костюшко (--) Феодосия Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костюшко Иван Петрович

Рождение ребёнка
16.04.1902

Дочь: Костюшко Александра Ивановна

Отец ребёнка: Костюшко Иван Петрович

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
28.04.1904

Дочь: Костюшко Елена Ивановна

Отец ребёнка: Костюшко Иван Петрович

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
13.11.1906

Дочь: Костюшко Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Костюшко Иван Петрович

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
чингис
Рождение ребёнка
03.02.1910

Сын: Костюшко Влас Иванович

Отец ребёнка: Костюшко Иван Петрович

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
спирино
Смерть
Неизвестно

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