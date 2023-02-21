Вознесенская (Рыболовлева) Анна Ивановна
Место рожденияМуромля, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния, Россия
Дата рождения1891
Дата смерти1919
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1891
Муромля, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния, Россия
Сёл Муромля и Ивина уже не существует - они были затоплены, когда строили ГЭС на реке Свирь.... Сейчас это Подпорожский район Ленинградской области.
Бракосочетание
Около 1916
Рождение ребёнка
1917
Сын: Вознесенский Владимир Борисович
Отец ребёнка: Вознесенский Борис Иванович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Вознесенский Валентин Борисович
Отец ребёнка: Вознесенский Борис Иванович
Смерть
1919
Причина: болезнь "испанка"