Вознесенская (Рыболовлева) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вознесенская (Рыболовлева) Анна Ивановна

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Место рождения

Муромля, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния, Россия

Дата рождения

1891

Дата смерти

1919

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Рыболовлев Иван Захарович

Мать: Рыболовлева Мария Ивановна

Муромля, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния, Россия
Сёл Муромля и Ивина уже не существует - они были затоплены, когда строили ГЭС на реке Свирь.... Сейчас это Подпорожский район Ленинградской области.
Бракосочетание
Около 1916

Муж: Вознесенский Борис Иванович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Вознесенский Владимир Борисович

Отец ребёнка: Вознесенский Борис Иванович

Вохтозеро, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1918

Сын: Вознесенский Валентин Борисович

Отец ребёнка: Вознесенский Борис Иванович

Вохтозеро, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
1919
Вохтозеро, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Причина: болезнь "испанка"
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