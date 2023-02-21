Королёв Ефим Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1932
Мать ребёнка: Королёва Екатерина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Королёва Екатерина Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Королёва Екатерина Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно