Королёв Ефим Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королёв Ефим Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1903 г.р.

Дети

1932 г.р.
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Добавил:

С
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Место
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Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1932

Сын: Королёв Виктор Ефимович

Мать ребёнка: Королёва Екатерина Тимофеевна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Королёва Екатерина Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Королёва Екатерина Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Королёва Екатерина Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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