Кирик Таисия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКирик Таисия Александровна

Кирик Таисия Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1949

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1949

Отец: Кирик Александр Сергеевич

Мать: Шибут Мария Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гончарик Владимир

Рождение ребёнка
27.02.1973

Сын: Гончарик Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Гончарик Владимир

Рождение ребёнка
02.05.1974

Сын: Гончарик Игорь Владимирович

Отец ребёнка: Гончарик Владимир

Мы используем куки для улучшения работы сайта.