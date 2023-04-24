Кирик Таисия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1949
Отец: Кирик Александр Сергеевич
Мать: Шибут Мария Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гончарик Владимир
Рождение ребёнка
27.02.1973
Сын: Гончарик Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Гончарик Владимир
Рождение ребёнка
02.05.1974
Сын: Гончарик Игорь Владимирович
Отец ребёнка: Гончарик Владимир