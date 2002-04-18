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Селеговский Илья Антонович
Селеговский Илья Антонович
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Место рождения
Козулька
, Козульский муниципальный район, Красноярский край
Дата рождения
18.07.1907
Дата смерти
18.04.2002
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Козулька
, Козульский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
18.04.2002
Ачинск
, город Ачинск, Красноярский край
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