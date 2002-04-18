Селеговский Илья Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селеговский Илья Антонович

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Место рождения

Козулька, Козульский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

18.07.1907

Дата смерти

18.04.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Козулька, Козульский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
18.04.2002
Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
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