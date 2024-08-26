Шаньгина Параскева Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1798 ст.
Дата смерти04.04.1880 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1798 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
1880-82=1798 1880-62=1818
Смерть
04.04.1880 ст.
Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
ГАСО 6-6114 №37 243об Сельско обывательская вдова параскева Матфеева Шаньгина 82?(62?) лет от старости https://metriki.gaso-ural.ru/show/images/694463