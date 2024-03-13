Муртазина Валерия Эльдаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муртазина Валерия Эльдаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1988

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.10.08

Дочь: Сикорская София Михайловна

Отец ребёнка: Сикорский Михаил

Рождение
06.06.1988

Отец: Муртазин Эльдар Акремович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.2013

Сын: Сикорский Вадим Михайлович

Отец ребёнка: Сикорский Михаил

Рождение ребёнка
30.07.2023

Сын: Сикорский Денис Михайлович

Отец ребёнка: Сикорский Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сикорский Михаил

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