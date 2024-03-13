Муртазина Валерия Эльдаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1988
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.10.08
Дочь: Сикорская София Михайловна
Отец ребёнка: Сикорский Михаил
Рождение
06.06.1988
Отец: Муртазин Эльдар Акремович
Рождение ребёнка
10.02.2013
Сын: Сикорский Вадим Михайлович
Отец ребёнка: Сикорский Михаил
Рождение ребёнка
30.07.2023
Сын: Сикорский Денис Михайлович
Отец ребёнка: Сикорский Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сикорский Михаил