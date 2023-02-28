Зубарев Терентий Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1821 ст.
Дата смертиОколо 1853 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1821 ст.
Отец: Зубарев Иван Семёнович
Мать: - Анастасия Архиповна
Рождение ребёнка
Вычислено ?.12.1840 ст.
Сын: Зубарев Трофим Терентьевич
Мать ребёнка: - Дарья Варсанофьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1849 ст.
Дочь: Зубарева Васса Терентьевна
Мать ребёнка: - Дарья Варсанофьевна
Рождение ребёнка
Вычислено ?.10.1850 ст.
Мать ребёнка: - Дарья Варсанофьевна
Рождение ребёнка
1852 ст.
Сын: Зубарев Федот Терентьевич
Мать ребёнка: - Дарья Варсанофьевна
Смерть
Около 1853 ст.