Зубарев Терентий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗубарев Терентий Иванович

Зубарев Терентий Иванович

avatar

Место рождения

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1821 ст.

Дата смерти

Около 1853 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1802 г.р.

Мать

Вычислено 1801 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1821 ст.

Отец: Зубарев Иван Семёнович

Мать: - Анастасия Архиповна

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено ?.12.1840 ст.

Сын: Зубарев Трофим Терентьевич

Мать ребёнка: - Дарья Варсанофьевна

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1849 ст.

Дочь: Зубарева Васса Терентьевна

Мать ребёнка: - Дарья Варсанофьевна

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено ?.10.1850 ст.

Сын: Зубарев Иван Терентьевич

Мать ребёнка: - Дарья Варсанофьевна

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1852 ст.

Сын: Зубарев Федот Терентьевич

Мать ребёнка: - Дарья Варсанофьевна

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Около 1853 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close