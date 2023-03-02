Тюрин Филипп Ульянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрин Филипп Ульянов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: Тюрин Ульян

Мать: не указана

Бракосочетание
12.01.1887 ст.

Жена: Татьяна Афиногенова

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
жених деревни Вольного Тимергана крестьянин Филипп Ульянов Тюрин, православный, первым браком, 22 года; невеста Мензелинского уезда села Юшадов солдатская дочь девица Татьяна Афиногенова, православная... Показать все
Смерть
Неизвестно
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