Тюрин Филипп Ульянов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: Тюрин Ульян
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1887 ст.
Жена: Татьяна Афиногенова
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
жених деревни Вольного Тимергана крестьянин Филипп Ульянов Тюрин, православный, первым браком, 22 года; невеста Мензелинского уезда села Юшадов солдатская дочь девица Татьяна Афиногенова, православная... Показать все
Смерть
Неизвестно