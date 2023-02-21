Рычков Егор Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рычков Егор Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рычков Евгений Павлович

Мать: Рычкова Наталья

Место жительства
Неизвестно
Забродино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рычков Александр Егорович

Мать ребёнка: не указана

Забродино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рычков Леонтий Егорович

Мать ребёнка: не указана

Забродино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
Забродино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
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