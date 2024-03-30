Новоселова (Доновская) Мария Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новоселова (Доновская) Мария Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1960 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1984

Отец: не указан

Мать: Доновская Лидия Васильевна

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