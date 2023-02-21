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Грабарь Игорь Эммануилович

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Место рождения

Будапешт, Австро-Венгрия (ныне - Венгрия)

Дата рождения

25.03.1871

Дата смерти

16.05.1960

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Будапешт, Австро-Венгрия (ныне - Венгрия)
Место жительства
С 1882
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1882
Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Место жительства
С 1889 по 1903
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1903
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Мюнхен
Смерть
16.05.1960
Москва, город федерального значения Москва
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