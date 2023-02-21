Грабарь Игорь Эммануилович
Место рожденияБудапешт, Австро-Венгрия (ныне - Венгрия)
Дата рождения25.03.1871
Дата смерти16.05.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Будапешт, Австро-Венгрия (ныне - Венгрия)
Место жительства
С 1882
Место жительства
По 1882
Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Место жительства
С 1889 по 1903
Место жительства
С 1903
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мюнхен
Смерть
16.05.1960