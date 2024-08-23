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Морозов Никифор Васильевич

Место рождения

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Морозов Василий Евфимьевич

Мать: не указана

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Стефанида Авраамьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Георгий Никифорович

Мать ребёнка: Морозова Стефанида Авраамьевна

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Михаил Никифорович

Мать ребёнка: Морозова Стефанида Авраамьевна

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Морозов Андрей Никифорович

Мать ребёнка: Морозова Стефанида Авраамьевна

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.12.1899

Дочь: (Морозова) Екатерина Никифоровна

Мать ребёнка: Морозова Стефанида Авраамьевна

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.04.1910

Сын: Морозов Иосиф Никифорович

Мать ребёнка: Морозова Стефанида Авраамьевна

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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