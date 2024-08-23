Морозов Никифор Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Морозов Василий Евфимьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Георгий Никифорович
Мать ребёнка: Морозова Стефанида Авраамьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Михаил Никифорович
Мать ребёнка: Морозова Стефанида Авраамьевна
Рождение ребёнка
1886
Сын: Морозов Андрей Никифорович
Мать ребёнка: Морозова Стефанида Авраамьевна
Рождение ребёнка
17.12.1899
Дочь: (Морозова) Екатерина Никифоровна
Мать ребёнка: Морозова Стефанида Авраамьевна
Рождение ребёнка
04.04.1910
Сын: Морозов Иосиф Никифорович
Мать ребёнка: Морозова Стефанида Авраамьевна
Смерть
Неизвестно