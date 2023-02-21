Шейко Проска Филипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Сын: Шейко Авдей Семенов
Отец ребёнка: Шейко Семен Карпов
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Шейко Семен Карпов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шейко Семен Карпов
Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно