Шейко Проска Филипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шейко Проска Филипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1753 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Шейко Авдей Семенов

Отец ребёнка: Шейко Семен Карпов

Рождение ребёнка
1806

Сын: Шейко Селивон Семенов

Отец ребёнка: Шейко Семен Карпов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шейко Семен Карпов

Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно
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