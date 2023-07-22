Кухаренко Владимир Илларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1947
Дата смерти30.12.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1969
Жена: Кухаренко Анна Антоновна
Запись в домовой книге датируется вроде 20.06.1969
Рождение ребёнка
11.02.1970
Дочь: Денкина Оксана Владимировна
Мать ребёнка: Кухаренко Анна Антоновна
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Смерть
30.12.?