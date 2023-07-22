Кухаренко Владимир Илларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кухаренко Владимир Илларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1947

Дата смерти

30.12.?

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1969

Жена: Кухаренко Анна Антоновна

Запись в домовой книге датируется вроде 20.06.1969
Рождение ребёнка
11.02.1970

Дочь: Денкина Оксана Владимировна

Мать ребёнка: Кухаренко Анна Антоновна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Смерть
30.12.?
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