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Дубина Иван Максимович

Место рождения

Черниговская губерния Козелецкий район село Новая Басань

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Дубина Максим Трофимович

Мать: Дубина Анна Ивановна

Черниговская губерния Козелецкий район село Новая Басань
Военная награда
23.12.1985
Омск
Орден Отечественной войны II степени
Место жительства
Неизвестно
жили какое то время на Сахалине
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Омск
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