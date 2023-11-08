Дубина Иван Максимович
Место рожденияЧерниговская губерния Козелецкий район село Новая Басань
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Дубина Максим Трофимович
Мать: Дубина Анна Ивановна
Черниговская губерния Козелецкий район село Новая Басань
Военная награда
23.12.1985
Омск
Орден Отечественной войны II степени
Место жительства
Неизвестно
жили какое то время на Сахалине
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Омск