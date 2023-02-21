Косырев Евстафий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косырев Евстафий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.07.1928

Дочь: Королева Анна Евстафьевна

Мать ребёнка: Косырева Акулина Григорьевна

Рождение ребёнка
14.02.1931

Дочь: Витковская Антонина Евстафьевна

Мать ребёнка: Косырева Акулина Григорьевна

Рождение ребёнка
08.02.1937

Сын: Косырев Семен Евстафьевич

Мать ребёнка: Косырева Акулина Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
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