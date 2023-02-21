Косырев Евстафий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.07.1928
Дочь: Королева Анна Евстафьевна
Мать ребёнка: Косырева Акулина Григорьевна
Рождение ребёнка
14.02.1931
Дочь: Витковская Антонина Евстафьевна
Мать ребёнка: Косырева Акулина Григорьевна
Рождение ребёнка
08.02.1937
Сын: Косырев Семен Евстафьевич
Мать ребёнка: Косырева Акулина Григорьевна
Работа или профессия
Неизвестно