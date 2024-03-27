Андреев Александр
Место рожденияд.Кильдюшево, Яльчикский р-н Чувашия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.11.1931
Дочь: Багрянова Нина Александровна
Мать ребёнка: Андреева Зинаида Васильевна
Ундоры Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.02.1936
Сын: Андреев Владимир Александрович
Мать ребёнка: Андреева Зинаида Васильевна
Ундоры Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андреев Геннадий Александрович
Мать ребёнка: Андреева Зинаида Васильевна
Ундоры Ульяновская область
Смерть
Неизвестно