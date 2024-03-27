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Андреев Александр

Место рождения

д.Кильдюшево, Яльчикский р-н Чувашия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Кильдюшево, Яльчикский р-н Чувашия
Рождение ребёнка
20.11.1931

Дочь: Багрянова Нина Александровна

Мать ребёнка: Андреева Зинаида Васильевна

Ундоры Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.02.1936

Сын: Андреев Владимир Александрович

Мать ребёнка: Андреева Зинаида Васильевна

Ундоры Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Геннадий Александрович

Мать ребёнка: Андреева Зинаида Васильевна

Ундоры Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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