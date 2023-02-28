Терехова (Морылева) Феврония Филипповна
Место рождения
Дата рождения01.08.1872
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1872
Бракосочетание
До 23.01.1890
Николаевская церковь
Рождение ребёнка
До 1893
Отец ребёнка: Терехов (терихов) Пётр Иванович
Рождение ребёнка
Около 1896
Отец ребёнка: Терехов (терихов) Пётр Иванович
Рождение ребёнка
21.04.1900
Дочь: Александра Петровна
Отец ребёнка: Терехов (терихов) Пётр Иванович
Рождение ребёнка
После 27.08.1905
Дочь: Селезнева Полина (?Пелагея) Петровна
Отец ребёнка: Терехов (терихов) Пётр Иванович
Рождение ребёнка
27.08.1905
Дочь: Мельникова Наталья Петровна
Отец ребёнка: Терехов (терихов) Пётр Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Петровна
Отец ребёнка: Терехов (терихов) Пётр Иванович