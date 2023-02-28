Терехова (Морылева) Феврония Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терехова (Морылева) Феврония Филипповна

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Место рождения

Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

01.08.1872

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1872

Отец: Морылев Филипп Иванович

Мать: Морылева Кристина (Христиния) Ивановна

Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
До 23.01.1890

Муж: Терехов (терихов) Пётр Иванович

Николаевская церковь
Рождение ребёнка
До 1893

Сын: Терехов Степан Петрович

Отец ребёнка: Терехов (терихов) Пётр Иванович

Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Терехов Яков Петрович

Отец ребёнка: Терехов (терихов) Пётр Иванович

Рождение ребёнка
21.04.1900

Дочь: Александра Петровна

Отец ребёнка: Терехов (терихов) Пётр Иванович

Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
После 27.08.1905

Дочь: Селезнева Полина (?Пелагея) Петровна

Отец ребёнка: Терехов (терихов) Пётр Иванович

Рождение ребёнка
27.08.1905

Дочь: Мельникова Наталья Петровна

Отец ребёнка: Терехов (терихов) Пётр Иванович

Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Петровна

Отец ребёнка: Терехов (терихов) Пётр Иванович

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