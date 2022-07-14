Одинцов Олег
мужской, родился Неизвестно
Супруги
Одинцова (Шкурихина) Алевтина Фёдоровна19.03.1967 г.р.
Дети
(Одинцова) Анна Олеговна2000 г.р.
(Одинцова) Анастасия Олеговна01.02.2003 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
2000
Дочь: (Одинцова) Анна Олеговна
Мать ребёнка: Одинцова (Шкурихина) Алевтина Фёдоровна
Рождение ребёнка
01.02.2003
Дочь: (Одинцова) Анастасия Олеговна
Мать ребёнка: Одинцова (Шкурихина) Алевтина Фёдоровна