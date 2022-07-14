Одинцов Олег Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Одинцов Олег

Автор
ДК
Кошкин Д.

мужской, родился Неизвестно

Супруги
Одинцова (Шкурихина) Алевтина Фёдоровна19.03.1967 г.р.
Дети
(Одинцова) Анна Олеговна2000 г.р.
(Одинцова) Анастасия Олеговна01.02.2003 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Одинцова (Шкурихина) Алевтина Фёдоровна

Рождение ребёнка
2000

Дочь: (Одинцова) Анна Олеговна

Мать ребёнка: Одинцова (Шкурихина) Алевтина Фёдоровна

Рождение ребёнка
01.02.2003

Дочь: (Одинцова) Анастасия Олеговна

Мать ребёнка: Одинцова (Шкурихина) Алевтина Фёдоровна

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