Григорьев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.04.2000
Сын: Григорьев Максим Васильевич
Мать ребёнка: Григорьева Альбина Владимировна
Рождение ребёнка
24.10.2005
Дочь: Григорьева Полина Васильевна
Мать ребёнка: Григорьева Альбина Владимировна