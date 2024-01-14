Григорьев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьев Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьева Альбина Владимировна

Рождение ребёнка
28.04.2000

Сын: Григорьев Максим Васильевич

Мать ребёнка: Григорьева Альбина Владимировна

Рождение ребёнка
24.10.2005

Дочь: Григорьева Полина Васильевна

Мать ребёнка: Григорьева Альбина Владимировна

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