Девяшина Васса Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Девяшин Виктор Егорович
Листвягово, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Девяшин Виктор Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно