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(Moses) Bess (Betsy)
(Moses) Bess (Betsy)
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1901
Пол
Женский
Отец
Moses Moshe
Мать
Moses (Moses) Lea
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Moses Moshe
Мать:
Moses Lea
Смерть
1901
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