Борзова Елена Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борзова Елена Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борзов Гавриил Евстафиев

Рождение ребёнка
1833

Сын: Борзов Иван Гаврилов

Отец ребёнка: Борзов Гавриил Евстафиев

Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Борзова) Прасковья Гаврилова

Отец ребёнка: Борзов Гавриил Евстафиев

Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Борзова) Мария Гаврилова

Отец ребёнка: Борзов Гавриил Евстафиев

Смерть
Неизвестно

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