Борзова Елена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833
Сын: Борзов Иван Гаврилов
Отец ребёнка: Борзов Гавриил Евстафиев
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Борзова) Прасковья Гаврилова
Отец ребёнка: Борзов Гавриил Евстафиев
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Борзова) Мария Гаврилова
Отец ребёнка: Борзов Гавриил Евстафиев
Смерть
Неизвестно