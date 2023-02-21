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Рыбаков Василий Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рыбаков Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1902 ст.

Сын: Рыбаков Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Рыбакова Ольга Ивановна

Кирсанов, город Кирсанов, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбакова Ольга Ивановна

Смерть
Неизвестно
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