Рыбаков Василий Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рыбаков Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1902 ст.
Сын: Рыбаков Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Рыбакова Ольга Ивановна
Кирсанов, город Кирсанов, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыбакова Ольга Ивановна
Смерть
Неизвестно