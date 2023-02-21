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Иванов Сергей Терентьевич
Иванов Сергей Терентьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1877
Дата смерти
21.08.1937
Пол
Мужской
Отец
Иванов Терентий Власович
1852 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ГО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец:
Иванов Терентий Власович
Мать: не указана
Смерть
21.08.1937
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