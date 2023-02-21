Иванов Сергей Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Сергей Терентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

21.08.1937

Пол

Мужской

Отец

1852 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Иванов Терентий Власович

Мать: не указана

Смерть
21.08.1937
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