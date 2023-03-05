Колоскова (Горина) Любовь Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колоскова (Горина) Любовь Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1959

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1958 г.р.

Дети

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1981

Сын: Колосков Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Колосков Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
10.04.1986

Сын: Колосков Максим Андреевич

Отец ребёнка: Колосков Андрей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосков Андрей Николаевич

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