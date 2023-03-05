Колоскова (Горина) Любовь Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1981
Сын: Колосков Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Колосков Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
10.04.1986
Сын: Колосков Максим Андреевич
Отец ребёнка: Колосков Андрей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно