Исаева Соломанида Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсаева Соломанида Иванова

Исаева Соломанида Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаев Григорий Афанасьев

Рождение ребёнка
06.05.1914 ст.

Сын: Исаев Николай Григорьев

Отец ребёнка: Исаев Григорий Афанасьев

Нератовка, Сухаревская волость, Мензелинский уезд
Деревни Нератовки крестьянин Григорий Афанасьев Исаев и законная жена его Соломанида Иванова,оба православные
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.