Исаева Соломанида Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.05.1914 ст.
Отец ребёнка: Исаев Григорий Афанасьев
Нератовка, Сухаревская волость, Мензелинский уезд
Деревни Нератовки крестьянин Григорий Афанасьев Исаев и законная жена его Соломанида Иванова,оба православные
Смерть
Неизвестно