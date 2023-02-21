Колотенко Иван Филипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1924
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Колотенко Филип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Сын: Колотенко Степан Иванович
Мать ребёнка: Колотенко Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Колотенко Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Колотенко Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Колотенко Даниил Иванович
Мать ребёнка: Колотенко Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Колотенко Серафим Иванович
Мать ребёнка: Колотенко Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Колотенко Никифор Иванович
Мать ребёнка: Колотенко Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
23.04.1915
Дочь: Колотенко Елена Ивановна
Мать ребёнка: Колотенко Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Колотенко Мария Ивановна
Мать ребёнка: Колотенко Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Колотенко Полина Ивановна
Мать ребёнка: Колотенко Евдокия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1924
Шарпаевка, Тарасовский муниципальный район, Ростовская область