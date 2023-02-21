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Колотенко Иван Филипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1924

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Колотенко Филип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Колотенко Степан Иванович

Мать ребёнка: Колотенко Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Колотенко Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Колотенко Евдокия Михайловна

Малакеево, Вейделевский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Колотенко Даниил Иванович

Мать ребёнка: Колотенко Евдокия Михайловна

Малакеево, Вейделевский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Колотенко Серафим Иванович

Мать ребёнка: Колотенко Евдокия Михайловна

Малакеево, Вейделевский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Колотенко Никифор Иванович

Мать ребёнка: Колотенко Евдокия Михайловна

Малакеево, Вейделевский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
23.04.1915

Дочь: Колотенко Елена Ивановна

Мать ребёнка: Колотенко Евдокия Михайловна

Малакеево, Вейделевский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Колотенко Мария Ивановна

Мать ребёнка: Колотенко Евдокия Михайловна

Малакеево, Вейделевский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Колотенко Полина Ивановна

Мать ребёнка: Колотенко Евдокия Михайловна

Малакеево, Вейделевский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колотенко Евдокия Михайловна

Смерть
1924
Шарпаевка, Тарасовский муниципальный район, Ростовская область
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