Оглоблина Татьяна Пантелеевна
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Оглоблин Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Оглоблин Лукьян Иосифович
Отец ребёнка: Оглоблин Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Оглоблин (рекрут С 1855) Кузьма Иосифович
Отец ребёнка: Оглоблин Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Оглоблин Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
09.06.1846
Дочь: Акилина Иосифовна
Отец ребёнка: Оглоблин Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Евдокия Иосифовна
Отец ребёнка: Оглоблин Иосиф Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно