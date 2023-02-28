Оглоблина Татьяна Пантелеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОглоблина Татьяна Пантелеевна

Оглоблина Татьяна Пантелеевна

avatar

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Оглоблин Назар Иосифович

Отец ребёнка: Оглоблин Иосиф Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Оглоблин Лукьян Иосифович

Отец ребёнка: Оглоблин Иосиф Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Оглоблин (рекрут С 1855) Кузьма Иосифович

Отец ребёнка: Оглоблин Иосиф Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Оглоблин Иван Иосифович

Отец ребёнка: Оглоблин Иосиф Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
09.06.1846

Дочь: Акилина Иосифовна

Отец ребёнка: Оглоблин Иосиф Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Евдокия Иосифовна

Отец ребёнка: Оглоблин Иосиф Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оглоблин Иосиф Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close