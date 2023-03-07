Бяков Сидор Феофилактов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Бяков Феофилакт Петров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Анна Сидорова
Мать ребёнка: Бякова Степанида Федотова
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: Бякова Степанида Федотова
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Бякова Степанида Федотова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно