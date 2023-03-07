Бяков Сидор Феофилактов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бяков Сидор Феофилактов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Бяков Феофилакт Петров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Анна Сидорова

Мать ребёнка: Бякова Степанида Федотова

Рождение ребёнка
1776

Сын: Бяков Прокопий Сидоров

Мать ребёнка: Бякова Степанида Федотова

Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1781

Сын: Бяков Алексей Сидоров

Мать ребёнка: Бякова Степанида Федотова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бякова Степанида Федотова

Место жительства
Неизвестно
Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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