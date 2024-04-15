Кассирова Ефросиния Антоновна ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кассирова Ефросиния Антоновна ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1899 ст.

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Кассиров Иван Ефимович

https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9ZK-F?i=22&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кассиров Иван Ефимович

Смерть
Неизвестно
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