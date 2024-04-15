Кассирова Ефросиния Антоновна ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
01.07.1899 ст.
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Кассиров Иван Ефимович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9ZK-F?i=22&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно