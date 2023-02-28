Вишневский Всеволод Витальевич
Место рождения
Дата рождения21.12.1900
Дата смерти28.02.1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1900 по 1915
Место жительства
С 1920 по 1944
Место жительства
С 1944 по 1951
Смерть
28.02.1951