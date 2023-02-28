Вишневский Всеволод Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вишневский Всеволод Витальевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

21.12.1900

Дата смерти

28.02.1951

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
21.12.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1900 по 1915
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1920 по 1944
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1944 по 1951
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
28.02.1951
Москва, город федерального значения Москва
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