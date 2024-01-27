Киселев Евгений Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.06.1959
Мать ребёнка: Киселева Юлия Григорьевна
Рождение ребёнка
26.07.1964
Дочь: Лужецкая Светлана Евгеньевна
Мать ребёнка: Киселева Юлия Григорьевна
Смерть
Неизвестно
Брянск, город Брянск, Брянская область