Киселев Евгений Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Евгений Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1959

Сын: Киселев Игорь Евгеньевич

Мать ребёнка: Киселева Юлия Григорьевна

Рождение ребёнка
26.07.1964

Дочь: Лужецкая Светлана Евгеньевна

Мать ребёнка: Киселева Юлия Григорьевна

Смерть
Неизвестно
Брянск, город Брянск, Брянская область

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