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Райккерус Петр

Место рождения

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Райккерус (Мальм) Мария Густавовна

Рождение ребёнка
13.07.1839

Сын: Райккерус Адам Петрович

Мать ребёнка: Райккерус (Мальм) Мария Густавовна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
15.05.1842

Дочь: (Райккерус) Катарина Петровна

Мать ребёнка: Райккерус (Мальм) Мария Густавовна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.09.1844

Сын: Райккерус Иосиф Петрович

Мать ребёнка: Райккерус (Мальм) Мария Густавовна

Смерть
Неизвестно

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