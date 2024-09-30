Райккерус Петр
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.07.1839
Мать ребёнка: Райккерус (Мальм) Мария Густавовна
Рождение ребёнка
15.05.1842
Дочь: (Райккерус) Катарина Петровна
Мать ребёнка: Райккерус (Мальм) Мария Густавовна
Рождение ребёнка
25.09.1844
Мать ребёнка: Райккерус (Мальм) Мария Густавовна
Смерть
Неизвестно