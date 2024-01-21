Щёгина Наталья Евстигнеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.03.1950
Сын: Щегин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Щёгин Василий Ефимович
Рождение ребёнка
1958
Сын: Щегин Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Щёгин Василий Ефимович
Смерть
Неизвестно