Щёгина Наталья Евстигнеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щёгина Наталья Евстигнеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щёгин Василий Ефимович

Рождение ребёнка
04.03.1950

Сын: Щегин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Щёгин Василий Ефимович

Рождение ребёнка
1958

Сын: Щегин Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Щёгин Василий Ефимович

Смерть
Неизвестно

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