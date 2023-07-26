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Прохоров Семион Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Прохоров Сергей Прохорович?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Городнова (Прохорова) Александра Семионовна

Мать ребёнка: Прохорова Хрестинья Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прохоров Фрол Семионович

Мать ребёнка: Прохорова Хрестинья Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прохорова Хрестинья Максимовна

Рождение ребёнка
04.11.1870

Сын: Прохоров Павел Семионович

Мать ребёнка: Прохорова Хрестинья Максимовна

Смерть
Неизвестно

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