Прохоров Семион Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Прохоров Сергей Прохорович?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Городнова (Прохорова) Александра Семионовна
Мать ребёнка: Прохорова Хрестинья Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Прохорова Хрестинья Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.11.1870
Сын: Прохоров Павел Семионович
Мать ребёнка: Прохорова Хрестинья Максимовна
Смерть
Неизвестно